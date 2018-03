Entre 300 et 400 motards ont répondu à l'appel de la FFMC 37 pour dire non à la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires qui doit intervenir le 1er juillet prochain. Ils se sont rassemblés dimanche matin à Tours sur le parking de la fête foraine

Tours, France

Un peu plus de 300 motards ont répondu ce dimanche matin à l'appel de la fédération française des motards en colère 37 pour dire non à la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires. Ils se sont rassemblés sur le parking de la fête foraine à Tours avant de faire une petite opération escargot sur l'A10 entre Rochecorbon et Parçay Meslay. De nombreux motards mais très peu d'automobilistes mobilisés.

On ne comprend pas les automobilistes, on a l'impression que ce sont des moutons. Il ne faut pas rêver, on parle de la baisse de la vitesse mais le contrôle technique qui va arriver au mois de mai sera beaucoup plus cher et plus contraignant. Personne ne dit rien. Mesdames, messieurs les automobilistes, bougez vous ! Olivier Lecomte coordinateur de la FFMC 37

En déplacement dans la Sarthe vendredi, Edouard Philippe s'est montré inflexible malgré les "râleries". Il a assuré que le gouvernement ne menait "pas un combat contre les automobilistes ou contre les ruraux" mais bien pour lutter contre le nombre de morts sur les routes. En fait, les motards ont le sentiment d'être un peu les dindons de la farce, leurs revendications n'étant jamais prises en comptes par les gouvernements successifs.

Nous ne sommes pas contre la baisse de la vitesse mais ce n'est pas la priorité en terme de sécurité routière. Il y a d'abord l'aménagement des infrastructures comme le doublement des glissières de sécurité dans les virages, on le demande depuis près de 38 ans. Il y a aussi les nids de poule, les ralentisseurs qui ne sont pas aux normes. Il faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Olivier Lecomte le coordinateur de la FFMC 37

Les motards en colère qui annoncent de nouvelles mobilisations aux mois d'avril et mai avec une manifestation nationale.