Une nouvelle application pour circuler dans les rues de Tours et d'Amboise : Street Co : elle a été testée cette semaine dans les rue de Tours et le sera ce jeudi dans les rues d'Amboise par des équipes de personnes en fauteuil roulant et de valides : des usagers mais aussi des contributeurs

Indre-et-Loire, France

Le test est réalisé avec l'Association départementale des Paralysés de France et l'AFM Téléthon car cette application s'adresse d'abord aux personnes en fauteuil ou en situation de mobilité réduite : elle a pour but d'identifier les obstacles et les points accessibles pour faciliter leurs déplacements.

Arthur Alba l'un des créateurs de l'application donne les consignes précises aux différentes équipes, elles vont parcourir les rues autour de la Gare, de la Place Jean Jaurès et de la Préfecture. Street Co ce n'est pas seulement un simple guide ou GPS : l'application ne peut être optimisée que par la contribution de ses utilisateurs : ils peuvent avec une simple photo, une localisation et un clic dans l'appli signalé un obstacle ou une place de parking handicapée non répertoriée.

Déambulation rue Bernard Palissy à Tours avec l'application Street Co et l'APF et l'AFM Téléthon © Radio France - Marie-Ange Lescure

Cette application peut se décliner pour d'autres personnes comme des personnes âgées fragiles, mais aussi des parents avec leur poussette, ou tout autre piéton : cette application peut potentiellement s'adresser à 30% de la population française.