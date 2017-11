Tours et Loches vendent leurs patrimoines immobiliers aux enchères sur internet

Tours et Loches mettent aux enchères leurs patrimoines immobiliers. Avis aux amateurs : deux maisons sont actuellement à vendre sur internet ...des maisons aux charmes différents proposées l'une par la ville de Tours l'autre par Loches

Un choix disent les élus pour toucher le plus grand nombre de possibles acquéreurs et être ainsi assuré de trouver preneur. Le seul site spécialisé d'enchères pour les collectivités locales, Agorastore, a réalisé 17 millions d'euros de ventes immobilières au premier semestre 2017.

Deux maisons, deux styles : la première est à vendre à Tours-Nord : des anciens locaux administratifs de la Direction de la prévention de la gestion des risques avec garages :mise à prix 144 720 euros sur le site d'enchères des collectivités Agorastore*

Hélène Millot est adjointe au maire de Tours en charge notamment du patrimoine de la ville, c'est pour elle un moyen moderne de mettre en vente ces bâtiments, mais aussi cela peut permettre d'espérer un meilleur prix de vente. Les acheteurs intéressés peuvent prendre rendez-vous sur le site pour visiter cette maison et à partir du 4 décembre, ils pourront donc enchérir pour tenter de l'emporter. Pour le reste, les actes de vente seront passés devant un notaire comme n'importe quel achat de maison.

A Loches c'est l'ancien presbytère, en plein cœur de la Cité royale, juste à côté de la Collégiale Saint Ours qui est mis en vente par la ville sur le site webencheresimmo.com au prix de départ de 350 000 euros, Le maire de Loches Marc Angenault espère lui aussi toucher un large public, le système est efficace dit-il et a fait ses preuves et surtout ce site internet est partenaire d'un autre site extrêmement populaire "le bon coin" qui va relayer la mise en vente.

A cette large publicité via internet, le maire de Loches voit un autre intérêt : une vente en toute transparence vis à vis des lochois qu'ils peuvent suivre directement sur internet

Pour Loches, la vente commence le vendredi 24 novembre à 9h. Pour Tours, les enchères débuteront le 4 décembre

*Le site Agorastore qui depuis 2005 met aux enchères les matériels réformés des collectivités a ouvert les enchères aux biens immobiliers des mairies et autres collectivités. Lors de l'ouverture en 2014 : le site a commencé à vendre des gendarmes, un palais de justice et aujourd'hui il vend une chapelle, un ancien cinéma ou un des bâtiments du futuroscope