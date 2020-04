Tours: explosion des ventes en ligne des chocolats de Pâques

Les chocolatiers de Tours alignent commandes sur commandes via Internet. Pâques sera en ligne pour le chocolat. Mais les commandes ne compenseront pas les pertes liées à la fermeture des boutiques.

Les commandes en ligne pour les chocolats de Pâques explosent à Tours. Quasi aucune boutique n'est ouverte et les clients se sont rabattus sur les commandes via Internet. Parallèlement, les ventes des chocolatiers ont diminué jusqu'à 70% par rapport à une période de Pâques habituelle. Tour d'horizon de deux chocolatiers renommés de la place de Tours.

Le chocolatier de la rue des Halles, Vianney Bellanger, grossit le trait et parle avec humour d'une hausse des commandes en ligne de 2200%. Ce samedi, il livrera lui-même 80 commandes à ses clients. Et encore, il ne parle pas de l'explosion des ventes à l'export, une explosion qui ne compense pas pour autant la baisse générale des ventes à cause de la fermeture de la boutique, moins 70% par rapport à l'année dernière.

A la Chocolatière qui possède trois magasins, à Tours, Chambray-les-Tours, et Saint Avertin, on a arrêté la production dès le début du confinement. Le trop plein de chocolat a été offert au personnel hospitalier, le reste a donc été vendu en ligne, on est passé d'une dizaine de commandes habituelles à une centaine. Mais là aussi, Sébastien Harault, le chef chocolatier, confie que la Chocolatière a perdu environ 75% de son chiffre d'affaire habituel en période de Pâques. A noter que les deux chocolatiers ont déposé une demande de chômage partiel qui n'a pas encore été validée.