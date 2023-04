Tours : faute d'hébergement, des enfants dorment dans une école, un collectif alerte les autorités

C'est une situation qui interpelle. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une famille avec six enfants a dû passer la nuit à l'école Michelet, à Tours, faute d'avoir pu trouver un hébergement d'urgence. Une solution trouvée par le collectif d'enseignants "Pas d'enfant à la rue", lancé en mars dernier et qui avait déjà alerté sur la situation . Les membres de ce collectif ont été reçus par la préfecture ce jeudi 20 avril.

"Systématiser l'ouverture de l'école quand ce sera nécessaire"

"On nous a dit que l'État prenait déjà sa part" raconte Vanessa Rigolet, membre du collectif, "avec un budget qui avait déjà augmenté et qu'une demande d'augmentation budgétaire pour l'hébergement d'urgence avait été faite. On nous a renvoyé vers la mairie de Tours et le Département d'Indre-et-Loire. Nous avons des contacts avec la mairie qui prend aussi sa part, et nous allons relancer le Département, qui ne nous a pas répondu de manière officielle. Pour nous c'est douloureux parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a une famille qui, à la sortie de l'école à 16h30, ne sait pas où elle va dormir ? Si les places au 115 sont prises, il n'y a pas de solution. Donc on va s'organiser pour systématiser l'ouverture de l'école quand on se retrouvera une nouvelle fois dans cette situation."

Une situation qui peut fluctuer d'un jour à l'autre, en fonction des places disponibles au 115. D'après le collectif, ce fut le cas il y quelques semaines au collège Rabelais et à l'école Michelet, où des familles avec enfants furent contraintes de dormir dans la rue.