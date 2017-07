Tours FC : Etat des lieux à une semaine de la reprise du championnat de Ligue 2

Le Tours Football Club dispute ce soir à St Cyr-sur-Loire, son dernier match de préparation face à Cholet. C'est l'ultime répétition avant la réception du Havre à la vallée du Cher pour la reprise du championnat de Ligue2. Etat des lieux.

Dans une semaine, ce sera la reprise du championnat de ligue 2 de football, Tours recevra Le Havre au stade de la Vallée du Cher. A cette occasion, le Tours Football Club dispute à St Cyr-sur-Loire son cinquième et dernier match de préparation, c'est face à Cholet à 20h.

Un budget de 10 millions. Une dette de 890.000 euros

Le Tours FC qui cette saison encore va devoir faire avec les moyens du bord pour cause de déficit. Un budget sensible à celui de la saison dernière (environ 10 millions d'euros) et une dette de 890 000. Alors le recrutement est limité, Hameur Bouazza et Florian Makhedjouf sont les 2 principaux joueurs arrivés à l'intersaison sur les bords du Cher. Par ailleurs, Cyriaque Louvion a décidé de prolonger avec le TFC jusqu'en 2020. Par ailleurs, le président Jean Marc Ettori a rencontré son homologue de l'OM, comme le précise le site du club.

Les Présidents du Tours FC et de l'OM se sont rencontrés en marge du match de préparation des olympiens contre le Sporting Portugal. Ils ont notamment échangé sur la bonne forme actuelle de l'ancien tourangeau Saîf Khaoui.

Jean-Marc Ettori qui espère bien récupérer des joueurs mis de côté par les clubs de ligue 1 d'ici la fin du Mercato, le 31 août.

700.000 euros pour le transfert de Kamara à Strasbourg

Preuve que le TFC ne roule pas sur l'or, Jean Marc Ettori le président est allé en personne au club d'Evian-Thonon Gaillard mis en liquidation judiciaire l'an passé pour récupérer du matériel, notamment tout se qui touche à l'équipement médical. Le TFC qui a été discret sur le marché des transferts cet été, les 2 meilleures prises sont des milieux de terrain, Hameur Bouazza et Florian Makhedjouf qui arrive du Red Star, relégué cette saison en National. Pour le reste, Tours s'appuie sur les jeunes du centre de formation dont certains ont signé leur premier contrat professionnel. Le transfert du gardien Kamara à Strasbourg (on parle de 700.000 euros) a ramené un peu d'argent frais dans les caisses mais le club a encore 890.000 euros de dettes aux dires de son président, une somme qui devra être épongée cette saison. Le moratoire court jusque août 2018. Tours espère encore 3 recrues, notamment un attaquant mais ce sera sous forme de prêt. Le TFC dont l'objectif sera encore le maintien pour cette saison.