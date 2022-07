Tours FC : la DNCG valide la montée en Nationale 3

"Enfin !" Le soulagement se fait ressentir dans la voix de Richard Plantureux, le président délégué du Tours FC. Après un ultime rebondissement, le club tourangeau va pouvoir jouer en Nationale 3 la saison prochaine, conformément au résultat obtenu sur le terrain. La DNCG a validé ce mardi 12 juillet l'accession à l'étage supérieur, accession refusée par la Commission régionale de contrôle des clubs (CRCC) de la Ligue Centre-Val de Loire. Les dirigeants avaient immédiatement fait appel de cette décision.

"Toutes les choses sont rentrées dans l'ordre" affirme Richard Plantureux, "maintenant on a envie de se concentrer sur la reprise le 21 juillet. Je disais l'autre jour que c'est dans l'abnégation qu'on construit les grandes équipes, donc maintenant ce sera aux joueurs de faire. On est content de la décision mais on a du boulot. M. Ettori [le propriétaire du club, ndlr] a présenté un plan d'épurement de la dette sur 10 ans, donc on a du boulot parce que ce n'est pas la place du Tours FC d'être en Nationale 3."