Tours FC : les Tourangeaux battent la réserve de Chartres sur le score de 3-2, pour la rentrée en N3

Tours, France

Le Tours FC est passé tout près d'une remontada pour son premier match de N3. Devant quelques 430 spectateurs à la Vallée du Cher, les Ciel et Noir ont rapidement mené les débats puisqu'ils partent à la pause avec un avantage de trois buts. Mais au retour de la mi-temps, les Euréliens reviennent avec beaucoup plus d'envie et grignotent l'écart creusé par le TFC.

Mais à la 57ème minute, Chartres revient à 3-2 et se crée des occasions toujours plus franches. Les assauts sont repoussés à la fois par la barre transversale et par le gardien de but tourangeau qui multiplie les parades.

436 spectateurs mais que "des vrais"

Les joueurs ne sont pas les seuls à être habitués à plus d'affluence à la Vallée du Cher, les fans étaient aussi médusés par le peu de monde. " Il n'y a même pas le kopp de supporters, ceux qui mettent l'ambiance ", lance un supporter, excédé.

Pour d'autres, " c'est triste de voir si peu de monde, mais je viens quand même car je suis un vrai amoureux du TFC et c'est comme ça que je conçois les vrais fans : être là même quand ça va mal ", alors que certains dans le public concèdent qu'on " peut comprendre que les gens ne se bousculent pas pour venir voir un match de N3, même si c'est regrettable ".

Dans les gradins, beaucoup d'anciens joueurs ou de jeunes joueurs du TFC sont venus voir leurs aînés avec autant d'envie que de déception de les voir évoluer à ce niveau.