Tours : Fiona Lauriol à la rencontre des séniors après son road trip avec sa grand-mère de 101 ans

En 2017, Fiona Lauriol a choisi de sortir sa grand-mère centenaire de l'EHPAD de la région parisienne où elle résidait, pour l'emmener sillonner les routes d'Europe en camping-car. Un road trip de deux ans et 15 000 kilomètres, de la Vendée jusqu'au Portugal et qui a pris fin avec le décès de la vieille dame, Dominique Cavanna, à 103 ans. De cette folle aventure, Fiona Lauriol en a fait un livre, vendu déjà à plus 10 000 exemplaires : "101 ans, Mémé part en vadrouille". Désormais, avec ses parents, elle parcourt la France pour raconter son voyage. Mercredi 7 septembre, ils se sont arrêtés à la résidence Saint-Paul à Tours.

Devant une vingtaine de séniors, Fiona Lauriol, originaire de la Faute-sur-Mer, confie ses anecdotes sur son voyage et sur sa grand-mère. Elle fait circuler de mains en mains un album photos du fameux road trip. Une manière de montrer aux anciens qu'il n'y a pas d'âge pour profiter de la vie et avoir des projets : "Quand vous avez 100 ans, on vous dit tellement que vous allez mourir, que vous vous projetez plus dans l'avenir, et pourtant on est allés jusqu'aux 103 ans, trois mois et trois semaines de ma grand-mère. Il faut arrêter de penser à la mort, avant d'y être confronté, et vivre pleinement".

Un road trip qui donne espoir

Un road trip n'est pas facile à organiser, surtout quand il faut s'occuper d'une mémé de 101 ans, incontinente...Fiona Lauriol a toutefois prouvé que tout est possible, avec un brin de folie. Voyage ou non, elle incite les jeunes à recréer des liens sociaux avec leurs aînés, hors des murs des EHPAD.

Didier est l'un des résidents de l'EHPA de Saint Paul, où vivent des personnes âgés, parfaitement autonomes. L'homme de 76 ans ne dirait pas non à un road trip "Si mes enfants m'emmènent, moi, je veux bien les suivre. À condition que je sois en forme, et pas en fauteuil roulant". Danielle, elle aussi, aimerait s'inspirer de la grand-mère de Fiona. "On ne lui donnait que quelques jours à vivre....C'est beau ce qu'elle a fait avec sa petite fille. Cela nous donne de l'espoir !" Pour le moment, Danielle multiplie les activités avec d'autres amis du quartier.

Fiona Lauriol et ses parents vont rester à Tours jusqu'au samedi 10 septembre. D'autres rencontres sont prévues dans plusieurs résidences et EHPAD de la ville. Quant au livre, il devrait être traduit à l'étranger mais aussi adapté au cinéma.