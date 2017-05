Tours : FO Police favorable au passage à la contravention pour les fumeurs de cannabis

C'est une annonce du ministre de l'intérieur. D'ici "trois ou quatre mois", les fumeurs de cannabis ne passeront plus devant un tribunal et ne risqueront plus la prison. Ils seront simplement sanctionnés d'une contravention. Le syndicat FO Police, majoritaire à Tours, salue cette décision.

Jusqu'ici, la situation juridique était claire : une personne fumant du cannabis risquait jusqu'à un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende. D'ici "trois ou quatre mois", comme l'a annoncé le ministre de l'intérieur Gérard Collomb, ils ne risqueront plus la prison. Ils feront simplement l'objet d'une contravention, c'est à dire d'une amende.

Soulagement pour les policiers

Une décision saluée par le syndicat Force Ouvrière (FO) Police, par l'intermédiaire de Thierry Pain, son secrétaire régional : "Grâce à cette décision, on va gagner beaucoup de temps." En effet, après avoir interpellé une personne en possession de cannabis, les policiers devaient lancer des procédures pour favoriser le jugement devant un tribunal dans les meilleures conditions. "Cela pouvait prendre des heures.", poursuit Thierry Pain.

Des peines rarement appliquées

Si il s'agit bien d'un soulagement pour le syndicat de police, c'est parce que les peines prononcées par le tribunal sont aujourd'hui très rarement purgées. Les procédures sur lesquelles travaillent les policiers ne servent donc à rien. "Dorénavant, nous n'aurons plus le sentiment d'être bafoués par des décisions de justice qui ne sont pas suivies des faits.", termine Thierry Pain.

Les syndicats de police assurent que cette simplification ne sacrifiera pas l'efficacité contre les trafics de drogue.