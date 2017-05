Tours Football Club : Le maintien quasiment en poche

En déplacement ce vendredi chez la lanterne rouge lavalloise (20h) dans un match comptant pour la 36ème journée de Ligue 2, les joueurs du TFC peuvent valider leur maintien. Dans les bas fonds du classement il y a encore deux mois, ce serait un véritable exploit pour les Ciels et Noirs.

C'était le 17 février dernier. Le Tours Football Club s'inclinait alors sur la pelouse de Bourg-Péronnas (3-2), pour un match comptant pour la 26ème journée de Ligue 2. Après cette défaite, plus grand monde ne misait sur une survie de club tourangeau dans l'anti-chambre de l'élite. Avec sept points de retard sur le premier non-relégable, c'était quasiment mission impossible. Mais comme le disait l'auteur américain mark Twain : "Ils ne savaient pas que c'était impossible donc ils l'ont fait."

Neuf matchs sans défaite

Depuis deux mois et demi, les joueurs du TFC n'en finissent plus de s'affirmer. En neuf matchs, ils n'ont pas perdu une seule fois. Ils ont même gagné cinq fois (à l'extérieur face à Valenciennes ; à domicile face à Orléans, au Red Star, à Sochaux et Clermont). Et avant ce match contre Laval, les Ciels et Noirs sont 16ème du championnat avec 40 points. Et comptent six points d'avance sur Orléans, le premier relégable. De bon augure à trois journées de la fin.

Les raisons du succès

Comment expliquer cette remontada folle ? L'explication la plus probable est à chercher dans la gestion du staff. Le 18 février (soit le lendemain de la défaite du TFC à Bourg-Péronnas), le coach Fabien Mercadal est remercié. Pour le remplacer arrive le duo Nourredine El Ouardani / Gilbert Zoonekynd. Un duo qui fait ses preuves au fil des journées. Et quelles preuves ! Mais Ismael Bennacer, jeune joueur de 19 ans prêté en janvier dernier par Arsenal au Tours FC a une autre explication : "Avant, nous n'avions pas de chance dans le jeu. Et maintenant, on en a. Et la chance, ça se provoque !"