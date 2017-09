Tours Football Club : troisième pire début de saison depuis 1946

Lors de la défaite à domicile de mardi face à Nîmes (0-4), les supporters du Tours Football Club ont demandé la démission de Fabrice Bertone, le directeur général du club. Et pour cause, le TFC réalise le troisième pire début de saison de son histoire. Série statistique.

Les supporters du Tours Football Club disent "Stop". Lors du match de ce mardi contre Nîmes, certains d'entre eux ont déployé des banderoles demandant la démission du directeur général du club, Fabrice Bertone. Le TFC est dernier de ligue 2 après huit journées. Et quand on regarde un peu les statistiques de ce début de saison avec celles des saisons précédentes, on peut effectivement s’inquiéter.

Le troisième pire début de saison depuis 1946

Pour le TFC, il s'agit tout simplement du troisième pire début de championnat depuis 1946. Un seul et unique point pris en huit journées sur 24 possibles, rendez vous compte. Seuls six clubs dans l'après-guerre ont déjà réussi pareille performance.. En huit journée, les Tourangeaux ont été très inoffensifs : ils ont marqué seulement trois buts. Mais plus encore, ils en ont encaissé 18. Une différence de buts à - 15 au bout de huit journées. C'est le pire total depuis plus de 70 ans.

Une équipe bien fournir, mais très jeune

Et pourtant, le TFC est l'une des équipes les mieux fournies du championnat en nombre avec 32 joueurs. Mais ce que dénoncent les supporters, c'est que cet effectif est trop jeune et sans expérience du haut niveau. Impossible de leur donner tort : le Tours FC est l'équipe la plus jeune du championnat avec 23 ans et demi d'âge moyen. Les supporters s'en prennent donc au monsieur mercato du club, Fabrice Bertone. Ils lui demandent de partir. Mais pour Gilbert Zoonekynd le coach tourangeau, ça ne sert à rien de s'en prendre à une seule et unique personne. Tout le monde est responsable du début de saison calamiteux à commencer par lui. Et il le rappelle, jusqu'à nouvel ordre, il faudra faire avec cet effectif.