Tours, France

L'hôtel de ville de Tours accueille ce samedi de 14h à 18h, le forum de mobilisation pour le Service Civique. Environ 100 structures, 200 missions et 300 jeunes sont attendus pour ce RDV organisé par la ligue de l'enseignement-Fédération d'Indre-et-Loire et le Bureau Information Jeunesse. Ce forum vise à mettre en relation les jeunes en recherche d'une mission et les structures agréées (associations, organismes publics, collectivités locales....) qui souhaitent accueillir des volontaires pour la rentrée 2018.

Pour le Service Civique International, RDV à la Guinguette

Par ailleurs, en parallèle de cet événement, la ville de Tours organise une journée aux couleurs de l'Afrique Subsaharienne à la Guinguette de Tours. L'association Centr'Aider tiendra un stand pour promouvoir la mobilité internationale et le Service Civique International, le Service Volontaire Européen, et Volontariat de Solidarité International.