Tours : France Bleu Touraine en direct chez les pompiers d'Indre-et-Loire

France Bleu Touraine passe la matinée du 5 juin en direct de la caserne Nord-Agglo. Découvrez comment se forment et s'entraînent les pompiers d'Indre et Loire. .

Indre-et-Loire, France

Matinée spéciale sapeurs-pompiers sur France Bleu Touraine. De 6h à 12h, la radio s'installe au cœur de la caserne Nord-Agglo, à Tours. En Touraine, les pompiers réalisent environ 39.000 interventions chaque année . Secours aux victimes, incendies, inondations, risques chimiques, risques radiologiques, interventions en milieux périlleux... les missions des pompiers sont multiples et requièrent une formation et un entrainement extrêmement exigeants. Plongez au cœur du centre de formation du SDIS 37, à Ballan-Miré.

Feu : Des caissons pour s’entraîner

Au centre de formation du SDIS 37, à Ballan-Miré, les pompiers disposent d'une structure exceptionnelle pour se former et s’entraîner à tous les types de missions auxquelles ils seront confrontés. Pour mieux connaître et maîtriser le feu et les fumées chaudes, des caissons maritimes ont été spécialement aménagés.

Risques chimiques : Des pompiers sur-entraînés

Afin de parer à toute éventualité, les pompiers d'Indre-et-Loire s’entraînent régulièrement au centre de formation du SDIS 37, à Ballan-Miré. Pour les équipes spécialisées, ces manœuvres peuvent parfois être spectaculaires et impliquer d'autres organismes au service du public. Un tronçon de chemin de fer aménagé sur place permet par exemple à la Cellule Mobile d'Intervention Chimique de travailler de concert avec la SNCF. Explications avec le capitaine Thierry Dosseur, chef du centre de formation.

Risques radiologiques : Des pompiers spécialisés

Le centre de formation du SDIS 37, à Ballan-Miré est aussi parfaitement adapté à l'entrainement et la formation des pompiers de la Cellule Mobile d'Intervention Radiologique. Des pompiers qui s’entraînent avec de vraies (mais sans danger) sources radiologiques. Immersion, avec le capitaine Thierry Dosseur, chef du centre de formation.