Tours : France Bleu Touraine en immersion chez les pompiers d'Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

Matinée spéciale sapeurs-pompiers sur France Bleu Touraine. De 6h à 12h, la radio s'installe au cœur de la caserne Nord-Agglo, à Tours. En Touraine, on compte 326 pompiers professionnels, plus de 2.000 pompiers volontaires. ils ont effectué en 2018 38.117 interventions. Tout au long de cette matinée, découvrez les missions du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire : le fonctionnement du SDIS, du CETRA (le centre d'appels centralisé), du CODIS, d'une caserne, du centre de formation de Ballan-Miré. Faites connaissance avec les jeunes sapeurs-pompiers d'Indre-et-Loire, les pompiers volontaires, les associations créées par les pompiers et retrouvez leurs conseils pour votre sécurité au quotidien.

Pourquoi dit-on "décaler"

A la caserne, une sirène a retenti, les bips ont sonné, les hommes de garde courent s'équiper et rejoignent leurs véhicules : les pompiers décalent. Mais d'où vient ce verbe si usité chez les soldats du feu?

Découvrez le fourgon pompe-tonne

Lorsque les pompiers interviennent sur un incendie et/ou un accident de la route, ils embarquent à bord du fourgon pompe-tonne. Présentation détaillée avec le chef de centre de la caserne Nord-Agglo.

Les secrets de la grande échelle

C'est LE véhicule qui fait rêver petits et grands. Les pompiers y embarquent pour lutter contre les incendies ou encore secourir des victimes dans de hauts bâtiments. La grande échelle se raconte grâce au chef de centre de la caserne Nord-Agglo.

Embarquez dans le VSAV

Le Véhicule de Secours et d'Aide aux Victimes est sans doute celui que vous croisez le plus sur les routes. Malaise, accident, blessures de la vie quotidienne... C'est dans cette ambulance que vous serez transportés pour être secourus. Visite guidée avec le chef de centre de la caserne Nord-Agglo.