"Chéri, si on se faisait un resto ce soir ?" C'est à partir d'une difficulté personnelle, pendant les vacances, que l'idée a germé dans la tête de sa fondatrice, une habitante de Saint-Pierre-des-Corps. Jennifer Champion était en vacances, "on était donc loin des amis et de la famille. On a voulu se faire un dîner au restaurant en amoureux avec mon conjoint, et on a cherché quelqu'un pour garder notre enfant et on a trouvé personne. Je me suis dit, c'est dingue toutes ces familles au même endroit, au même moment. Si on a avait pu rencontrer une famille dans notre cas, on aurait pu s'entraider."

L'idée n'est pas de nuire aux nousnous, au contraire, c'est un système d'entraide ponctuelle, à un moment où les assistantes maternelles ne travaillent pas" - Jennifer Campion

C'est de cette histoire personnelle qu'est né Freebulle, un système collaboratif et gratuit de garde d'enfants entre parents. Pour sortir entre amoureux, au théâtre, au cinéma, à un concert.... Le système permet de mettre en relation les parents. On rentre un profil, des disponibilités, et le tour est joué. A chaque fois, vous pouvez aussi entrer une appréciation sur chaque parents baby-sitter. A ce jour, 170 familles sont déjà inscrites sur la plateforme. Pour le moment, Freebulle n'est disponible que sur la page Facebook Freebulle 37. L'application elle, sortira le 13 avril. Si vous voulez aider le développement de Freebulle, un financement participatif est en ligne jusqu'au 30 mars. Déjà 5.700 euros ont été récoltés..