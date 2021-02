Tours : grève dans le secteur de la petite enfance, dix crèches fermées mardi 2 février

Les professionnels de la petite enfance sont au taquet. Ils ne veulent pas que la réforme des modes d'accueil portée par Adrien Taquet, secrétaire d'Etat à l'enfance et aux familles, passe. Un appel à manifester au niveau national sera largement suivi à Tours ce mardi 2 février à l'initiative du collectif Pas de bébé à la consigne, puisque dix établissements seront fermés (liste plus bas). Dés 9h30, les manifestants se rassembleront devant la préfecture avant de suivre un parcours défini.

Dans une lettre adressée aux parents le collectif craint "de ne plus pouvoir disposer demain de la meilleure disponibilité pour vos enfants et de ne plus répondre à votre attente". Le collectif écrit aussi "les 200.000 places d’accueil annoncées par le gouvernement ont bien peu de chances de voir le jour !".

Dans sa lettre aux parents, Pas de bébé à la consigne explique : "il est imposé aux établissements de 60 berceaux d’accueillir 66 enfants dans les mêmes locaux, certains jours de la semaine. Demain ce chiffre sera porté à 72 (c’est l’accueil en surnombre à 120%), avec les mêmes contraintes horaires et pas plus de moyens matériels ni de personnels". Le collectif dénonce aussi, entre autres, "la possibilité d'un taux d'encadrement unique de 1 pour 6 appliqués aux bébés : adieu le 1 pour 5" rendue possible par cette réforme et dénonce également "l'espace de "5,5m² par enfant en zone dense".

Liste des établissements fermés à Tours