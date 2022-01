Tours - hausse des salaires dans l'hôtellerie- restauration : "c'est ce qu'il faut pour motiver les jeunes"

Ce midi, patrons et syndicats sont parvenus à trouver un accord pour augmenter la grille de salaires dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Désormais la rémunération minimum sera supérieure à 5% du SMIC. Une décision plutôt encourageante pour les salariés et restaurateurs tourangeaux.

Matias, chef cuisinier au restaurant l'Annexe de l'Aubrac, espère que cette nouvelle grille de salaire va attirer la jeune génération vers un métier qui a de plus en plus de mal à recruter.

Entre deux services, Morgane, serveur à la brasserie l'Univers, fait le calcul dans sa tête. Rémunéré au SMIC, il va désormais toucher un salaire 5% plus élevé que le salaire minimum, ce qui revient à 60 euros de plus par mois. Une vraie bonne nouvelle pour le jeune salarié de 23 ans. " C'est déjà très bien, sincèrement +5% on ne va pas cracher dessus. J'ai commencé au plus bas et aujourd'hui ça fait plaisir qu'on parle de nous et qu'on nous accorde cette augmentation, c'est très encourageant".

Les jeunes n'ont plus les mêmes exigences que par le passé

Au restaurant l'annexe de l'Aubrac place Jean Jaurès, Matias chef cuisinier depuis 3 ans, voit cet accord comme un atout supplémentaire pour faire venir une jeune génération de moins en moins attirée par les métiers de la restauration. " C'est un bon début! Il faut ce qu'il faut pour attirer les jeunes dans cette branche, et je pense que le salaire ça fait partie de leur revendication. Quand on commence le salaire est souvent loin d'être réjouissant alors qu'on fait des heures à rallonge. Aujourd'hui les jeunes n'ont plus les mêmes exigences que par le passé et ça peut s'entendre".

Un métier qui ne fait plus rêver

Pour Céline, responsable du bar Au Temps des Rois place Plumereau, la crise dans la branche de la restauration est beaucoup plus globale. Outre le salaire, les conditions de travail sont pour elle le principal problème. " Avec la crise sanitaire et les difficultés que l'on rencontre pour recruter, il n'est pas toujours facile de rémunérer nos salariés à leur juste valeur. On est un métier où on travaille beaucoup, c'est physique, c'est les week-end, c'est les vacances et ça ne fait plus rêver. Il faut accepter un rythme de vie loin d'être évident à gérer. Entre les coupures, les heures supplémentaires, on s'adapte à la clientèle et rarement le contraire. Donc ces 5% c'est une bonne mesure, mais je pense que ce n'est pas assez".

Les partenaires sociaux du secteur vont d'ailleurs se retrouver à trois reprises à partir du 22 février pour tenter d'avancer cette fois-ci sur cette question des conditions de travail.