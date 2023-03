Tours : hausse des tarifs pour le stationnement extérieur et baisse pour les places en souterrain

Est-ce lié à l'impasse politique dans laquelle elle se trouvait, jusqu'à la réintégration de la ville-centre dans l'exécutif ? Quoi qu'il en soit, la Métropole de Tours a raté le coche en ne communiquant pas - suffisamment, du moins - sur la baisse des tarifs des parkings souterrains, au 1er janvier 2023. Et pourtant, bon nombre de Tourangeaux auraient bien aimé le savoir.

En effet, depuis le début de l'année, avec le renouvellement de la délégation de service public, stationner son véhicule dans les parkings souterrains de la gare, des Halles et du Champ-Girault coûte moins cher que lors des années précédentes. Pour une heure, aux Halles et à la gare, il faut dépenser 1,70 euro contre 2,40 euros auparavant, soit une économie de 29%. Au Champ-Girault, pour la même durée, la baisse est de l'ordre de 20 centimes. En revanche, il n'y a pas de changement au parking Anatole-France.

Entre 5,3 et 15% de hausse pour les places en extérieur à Tours

Cette baisse des tarifs est tout sauf anodine. L'objectif est d'inciter les automobilistes à aller dans ces parkings souterrains, aujourd'hui sous-utilisés. En 2022, le taux de remplissage n'était que de 30%. Sans doute parce qu'ils étaient bien plus chers que les parkings extérieurs. Ce n'est plus vraiment le cas désormais. Et ça le sera encore moins à l'avenir. Car dans le même temps, la mairie de Tours, va augmenter le prix du stationnement dit "de surface", à partir du 1er janvier 2024. Une manière, dit-elle, de faire face à l'inflation, et de rendre les espaces souterrains plus attractifs. Cette nouvelle réglementation tarifaire sera soumise au vote, lors du conseil municipal, lundi 27 mars.

Dans le détail, les 1.725 places de la zone rouge, qui correspond grosso modo à l'hypercentre, seront plus chères de 5,3%. Cela monte jusqu'à 15% pour la zone bleue, plus éloignée. La zone orange, intermédiaire, sera quant à elle supprimée. Les 1.191 places seront redéfinies en rouge ou en orange.

Hausse des tarifs pour les amendes majorées

Quelques ajustements sont aussi prévus pour les résidents et les professionnels de santé. Mais l'abonnement mensuel, lui, restera le même, y compris pour les artisans et commerçants.

Enfin, si l'amende minorée en cas de stationnement non réglé sera toujours fixée à 20 euros, les retards de paiement seront plus durement sanctionnées. L'amende majorée va passer de 25 à 30 euros. En contrepartie, le délai pour s'acquitter du PV le moins cher va passer de 48 à 96 heures.