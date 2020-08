Tours : il devait se faire opérer et repartir, cet enfant guinéen reste cinq mois à cause du confinement

Le confinement imposé par la crise sanitaire a prolongé le séjour de ce petit guinéen en Touraine. François-Xavier, sept ans, arrive le 10 mars pour se faire opérer du cœur et il vient tout juste, ce mardi 4 août, de décoller pour rejoindre son pays d'origine. Nicole et Gérard Esnault, sa famille d'adoption, étaient basés à Tours-nord, et cela a été un vrai déchirement pour eux, de le voir partir.

L'opération a été mise en place avec l'association "La chaîne de l'espoir". Elle forme des médecins en Afrique et en Asie mais elle fait aussi venir des enfants pour les faire opérer en Touraine. Ce n'est pas la première fois qu'ils reçoivent des enfants opérés. Pourtant cette fois-ci, cela a été tout particulier pour eux et pour lui : "Il est curieux, on joue avec lui, il est vraiment très mignon", assure Gérard.

Gérard et François-Xavier jouent tous les soirs au solitaire et au jeu de l'oie. © Radio France - Yvan Plantey

"Il doit repartir", selon le professeur Paul Neville

Pour autant, Nicole ne se formalise pas sur le départ de François-Xavier. Ce dernier appelle l'appelle, ainsi qu'à Gérard, "Papy et Mamie". Cette dernière, la gorge nouée, avoue être consciente qu'elle n'allait pas le garder indéfiniment : " Je sais que je le prends pas pour toute la vie. Ils sont là pour être soignés, mais c'est dur pour moi de le voir partir, effectivement." C'est pourtant essentiel, selon le professeur Paul Neville, chirurgien en lien avec "La chaîne de l'espoir". C'est lui-même qui a opéré François-Xavier : "Il doit repartir, sinon il peut mettre des mois à retrouver la joie de vivre. On avertit les familles d'accueil de ne pas être trop proches sinon le départ devient compliqué et problématique."

François-Xavier a aidé à planter les tomates, les concombres, les oignons, les carottes... bref, tout le potager ! © Radio France - Yvan Plantey

De son côté, François-Xavier semble encore jeune pour prendre conscience de ces choses-là : "Non ça ne me fait rien de partir. J'aurais aimé resté plus longtemps quand même, mais pas toute la vie non plus !" Gérard et Nicole ont prévu d'aller lui rendre visite en Guinée pour garder le contact.