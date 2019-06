Tours : avec la canicule, ils bravent l'interdiction de se baigner dans la Loire. Quels sont les risques ?

Tours, France

La plage la plus proche de Tours ne se trouve qu'à 270 kilomètres ! Forcément, avec cet épisode de canicule où la température doit atteindre 39 degrés, les Tourangeaux ont envie de se rafraîchir et de se baigner dans la Loire ou dans le Cher. Pourtant, c'est interdit depuis 2007, et un arrêté municipal de la ville de Tours. La Loire ne fait pas partie des lieux où l'on peut se baigner en Indre-et-Loire.

Je sais que c'est dangereux : un ami de mon grand-père s'est noyé dans la Loire, mais je n'ai pas trop peur. [...] Je n'ai jamais vu de sables mouvants et au pire je fais la planche et voilà ! - Xavier, un Tourangeau.

Mais il suffit d'une balade en bord de Loire pour s'apercevoir que cet arrêté ne dissuade pas grand monde. Pendant la pause de midi, ce groupe de cinq étudiants vient se rafraîchir sur l'Île Simon. Malgré l'interdiction de baignade, Garance, 18 ans, enchaîne quelques brasses avant son cours d'informatique. " On profite mais on fait quand même attention, on ne va pas dans les courants. Il faut juste ne pas trop s'éloigner du bord et on vient avec du monde ", assure-t-elle.

Risques de sables mouvants et de métaux pointus dans la Loire

En face de l'Île Simon, sur la plage de Tours, Xavier s'apprête à plonger près du Pont Wilson, tout à fait conscient des risques de cette baignade : " Je sais que c'est dangereux : un ami de mon grand-père s'est noyé dans la Loire, mais je n'ai pas trop peur. Je me suis déjà baigné, mais je n'ai jamais vu de sables mouvants et au pire je fais la planche et voilà !".

Depuis le pont Napoléon, à 14h, on aperçoit déjà quelques Tourangeaux qui bravent pour l'interdiction de se baigner dans la Loire. © Radio France - Yvan Plantey

Pourtant, d'après Jérôme Tébaldi, l'adjoint en charge de la plage et des sites en bord de Loire à la ville de Tours, les principaux risques sont " des trous d'eau ou des bancs de sable. Vous marchez tranquillement et vous tombez sur un dénivelé et vous chutez. La Loire n'est pas une piscine, ce n'est ni surveillé, ni sécurisé en terme de qualité d'eau ".

À quelques mètres de là, Jean-Louis laisse son chien se baigner. Lui ne veut pas y mettre les pieds, non pas par peur de noyade ou d'hydrocution, mais par crainte d'une éventuelle pollution de la Loire. " Il y a quelques années, je me baignais avec mes enfants, mais là je n'ai plus confiance. Quand j'y baigne mon chien, je le lave directement en rentrant chez moi. C'est dommage, elle est belle pourtant, la Loire. "

Même si la police municipale assure avant tout faire de la prévention, les Tourangeaux qui s'y baignent risquent une amende d'une trentaine d'euros.