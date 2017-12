Tours : ils courent un tour de France pour le Téléthon

Avec les hommages à Johnny Hallyday, il vous aura peut-être échappé que ce week-end, c'est le Téléthon. Plusieurs activités ont eu lieu ce samedi dans le département. Au lac de la Bergeonnerie, près de 500 personnes ont couru la distance du Tour de France pour récolter de l'argent.

Un tour de lac de la Bergeonnerie, c'est 2,5 kilomètres parcourus. Au total, les pompiers, organisateurs du défi, avaient fixé l'objectif à 6397 kilomètres parcourus sur deux jours, si l'on accumule la distance de chaque participant. 6397 kilomètres, c'est exactement la superficie de la France.

Faire une bonne action

"À chaque foulée, je pense à ces personnes malades qui ont besoin d'aide", explique Frédéric, qui vient de courir l'équivalent de la distance Tours-Savonnière. "C'est pour la bonne cause. C'est bien pour la société, et en même temps, c'est bon pour le corps", rigole Valérie.

Sur les deux jours, il y aura plus de 500 joggeurs et randonneurs. La barre des 6390 kilomètres n'a pas été atteinte. Mais ce n'est pas le plus important. Pour le téléthon, les pompiers d'Indre-et-Loire ont récolté près de 2500 euros.