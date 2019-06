Tours : Journée spéciale pompiers d'Indre-et-Loire sur France Bleu Touraine

Indre-et-Loire, France

Matinée spéciale sapeurs-pompiers sur France Bleu Touraine. De 6h à 12h, la radio s'installe au cœur de la caserne Nord-Agglo, à Tours. En Touraine, les pompiers reçoivent autour de 400 appels par jour, soit environ 150.000 appels par an. Des appels qui déclenchent chaque année 39.000 interventions des pompiers. A l'occasion de cette matinée, découvrez le Centre de Traitement et de Régulation de l'Alerte (CETRA). Apprenez, avec les pompiers, à passer un appel d'urgence pertinent et efficace.

Le CETRA, visite guidée

Lorsque vous composez le 18 ou le 112, votre appel arrive au Centre de Traitement et de régulation de l'Alerte. Situé tout près de l'hôpital Trousseau, c'est dans ce centre que travaillent celles et ceux qui répondent à tous les appels venus d'Indre-et-Loire et font partir les secours. Découverte avec le chef de service de la gestion des secours

Le CODIS, immersion

Une fois votre appel reçu par un opérateur, les secours peuvent être déclenchés. A ce moment-là, c'est le Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours qui prend le relais. Organisation et suivi de l'intervention, demande de renfort... C'est ici que tout se passe. Visite guidée avec le chef de service de la gestion des secours

Appel d'urgence - Mode d'emploi

Quand vous composez le 18 ou le 112, c'est un opérateur du CETRA qui vous répond. Parmi eux, Romain Guérineau. Apprenez avec lui à passer un appel d'urgence.

En panne sur l'autoroute... Urgence, ou pas?

Parmi les nombreux appels traités chaque année par les pompiers d'Indre-et-Loire, 25.000 sont injustifiés. Panne d'ascenseur, porte verrouillée de l'intérieur, nids de guêpes... Ces interventions ne font pas partie des missions des pompiers. Pas plus que les pannes sur l'autoroute.