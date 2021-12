Tours : L'association Magie à l'hôpital distribue des cadeaux aux enfants de Clocheville pour Noël

À l'approche de Noël, l'association Magie à l'hôpital offre plus de 12.000 cadeaux aux enfants hospitalisés. L'opération initiale était d'offrir 10.000 cadeaux dans 250 hôpitaux. Reconnue d'utilité publique, l'association a pu bénéficier de dons de mécènes pour financer les 34.000 € nécessaire.

L'association Magie à l'hôpital est née à Tours en 2006 et opère désormais dans de nombreuses régions de France. Elle propose régulièrement des spectacles aux enfants hospitalisés. À l'hôpital de Clocheville, les magiciens se relaient pour intervenir une fois toutes les deux semaines. Ils étaient également présents ce jeudi 9 décembre pour offrir près de 200 cadeaux aux enfants.

Parmi eux, Stéphane Henry, également directeur de l'association, explique l'intérêt de l'association : "On dit souvent qu'un enfant heureux guérit plus facilement puisqu'il accepte mieux le soin, il se sent beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus rassuré." Magie à l'hôpital a réussi à mobiliser près de 80 personnes bénévoles depuis plusieurs mois pour offrir les plusieurs milliers de cadeaux.

On a réussi notre mission quand on entend l'enfant rigoler. Notre bonheur, c'est de pouvoir avoir ce sourire d'enfant - Stéphane Henry, magicien et directeur de l'association Magie à l'hôpital

Pour les enfants, c'est un moment important explique Stéphanie Cointre, éducatrice de jeunes enfants dans l'unité de neuropédiatrie : "Ce n'est pas parce qu'on est hospitalisé, que l'enfant a une pathologie ou des soins, qu'il faut qu'on oublie que Noël, pour les enfants, c'est la période de l'année la plus importante."

Les spectacles de magie sont aussi une solution pour sortir les enfants de leurs quotidiens. "Ce n'est plus les soins ou l'examen qui rythme leurs journées, il y a un temps festifs où on rigole, on pense à autre chose que la maladie", raconte Stéphanie Cointre.

Un moment qui est également apprécié par les parents. "C'est super parce que c'est compliqué pour les enfants d'être à l'hôpital, ça permet de changer les idées, ça fait du bien dans des moments difficiles", estime Marjolaine, la mère d'Armand, un petit garçon de 8 ans suivi à l'hôpital de Clocheville.