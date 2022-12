Tours : l'effervescence après la qualification de la France en demi-finale

C'était l'euphorie à Tours ce samedi soir. Plus tôt dans l'après-midi, les supporters du Maroc s'étaient retrouvés place Jean Jaurès pour fêter la qualification en demi-finale. Quelques heures après, la France jouait contre l'Angleterre, la tension était palpable. Finalement, les Bleus rejoignent le Maroc !

ⓘ Publicité

Dans le pub irlandais le Pale, dans le centre de Tours, les supporters des Bleus étaient réunis pour regarder le match. Il y avait même des écossais, en kilt, supporters des Bleus, évidemment. Ian, une Guinness à la main explique pourquoi, "nous sommes Ecossais, eux Anglais, ils nous ont envahi, on leur veut dehors !" avant d'ajouter, "les bleus sont fantastiques."

Plusieurs écrans étaient installés dans le pub. Les supporters étaient entassés pour soutenir les Bleus. Avant le match, la tension était à son comble.

loading

Je t'aime moi non plus

Face à l'équipe anglaise, les supporters français s'expriment haut et fort, mais pour Thibault, ce n'est pas de la haine, "c'est notre manière à nous de leur dire à quel point on les aime." Et bien-sûr Giroud était la star de cette soirée. Les Tourangeaux chantent son nom en cœur.

Après la victoire des Bleus et la libération, les Tourangeaux ont explosé de joie. Dans les rues et place Jean Jaurès, on klaxonne, on cri, on chante, et il y a même des feux d'artifices.

Une belle soirée donc, qui sera à revivre mercredi prochain, lors du match France-Maroc. Quoiqu'il arrive, il y aura de la joie place Jean Jaurès !