Tours : la 10e édition du Noël pour tous s'est tenue au Lycée Notre Dame La Riche

La 10e édition du Noël pour Tous a eu lieu jeudi soir au lycée Notre Dame La Riche. Organisé par le diocèse de Tours, avec l'aide notamment de la Croix-Rouge, de la Banque alimentaire, et du Secours catholique, l'événement a dû être repensé à cause du Covid-19.

Dans la cour du lycée Notre Dame La Riche à Tours, une vingtaine de tables ont été installées sous des tonnelles, tout comme un espace de jeux en bois, avec un puissance 4 et un mikado géant notamment. A l'entrée du lycée, gel désinfectant obligatoire puis les participants reçoivent une petite pochette de cadeaux. Cette année, les Tourangeaux n'ont pas pu apporter de repas comme c'est normalement la tradition, covid-19 oblige. A la place, des plateaux repas, fournis par Entraide et Solidarité, ont été distribués.

Pour Brigitte Bécard, c'est un changement douloureux mais obligatoire : "C'est un gros changement parce que la préparation des repas et le fait que les gens venaient les apporter, c'était quelque chose de magnifique. Tant pis, on va partager autrement !". Pas de salle Ockeghem non plus pour cette édition 2020, mais un espace plus grand et en plein air. "Je voulais vraiment pouvoir accueillir 200 personnes, explique Brigitte Bécard. Avec le Covid, la jauge était malheureusement à 60 personnes dans la salle."

Saumon, foie gras et soupe maison

Rapidement, une soupe chaude a été distribuée. Nécessaire car la température n'a pas dépassé les 3 degrés. Une soupe faite maison par le diocèse avec des légumes de la région. Pour le repas, l'association Entraide et Solidarité a mis les petits plats dans les grands. "On a un plateau viande et un plateau poisson, détaille Nathan, un bénévole. Il y a au choix des magrets de canard ou du saumon. On a aussi du foie gras, du fromage, des boissons chaudes..."

L'ambiance était chaleureuse pour ce réveillon de Noël 2020. Mikado, puissance 4, jeu d'échec, les participants ont pu se divertir ensemble. © Radio France - Ariel Ponsot

Avec des chants de Noël en fond sonore, Fanchette apprécie la soirée : "J'avais envie de venir. Je ressens plus Noël ici que dans la rue nationale. Cela met du baume au cœur." Comme elle, Karim est sans abri. Il apprécie cette initiative qui permet de rencontrer des gens. "_C'est agréable de prendre une petite soupe chaude, de partager avec des gens, de discuter_. Ce n'est pas que pour les gens de la rue. Il y a des personnes seules, des personnes âgées, des mères de familles..."

Une soixantaine de bénévoles se sont relayés toute la soirée pour servir et divertir les invités. Un moment de générosité nécessaire en cette fin d'année 2020 difficile. "C'est une édition différente des autres années mais l'ambiance est la même, glisse Brigitte Bécard. Les gens sont bienveillants et ouverts. C'est un moment de partage."