Tours : la boucherie de la Rotonde fermée temporairement pour des manquements aux règles d'hygiène

Nettoyage et désinfection des locaux et du matériel insuffisant, problèmes de traçabilité des denrées et aliments conservés à des températures inadaptées. Ça fait beaucoup pour la boucherie halal située dans le centre commercial de la Rotonde, à Tours. À la suite d'un contrôle mené par la Direction départementale de la protection des populations, jeudi 27 avril, elle a été fermée administrativement.

La préfecture d'Indre-et-Loire indique que le petit commerce de proximité, très populaire dans le quartier, ne pourra rouvrir qu'après un nouveau contrôle de la DDPP, sous condition d'avoir effectué les mesures correctives pour se mettre en conformité avec les nomes sanitaires.