Tours: la chasse aux motos planquées dans les caves d'immeubles est ouverte

La ville de Tours et le bailleur social Val Touraine Habitat font la chasse aux motos qui encombrent les caves d'immeubles. Et il y en a beaucoup alors qu'il est interdit de les stationner dans les caves

Indre-et-Loire, France

Ces motos sont souvent non immatriculées, sans carte grise et sans assurance, et ce sont elles qu'on retrouve parfois la nuit dans les rodéos de quartier. Jeudi 14 novembre, la police municipale a procédé à une opération spectaculaire de destruction de trois de ces motos dans une entreprise de recyclage de métaux à St Pierre-des-Corps, la société Menut Recyclage. Une entreprise familiale créée en 1889.

Dans la cour de cette entreprise, de gigantesques pelles mécaniques détruisent des tonnes de carcasses de voitures et de camions. Devant nous, trois motos. Celles que la police a confisqué lors d'une récente opération dans des caves d'immeubles.

Ce sont des motocyclettes de type cross. Non immatriculées, non réceptionnées, donc interdites de circuler sur la voie publique. Pas d'assurance, pas de carte grise. Lors d'opération de police, nous réceptionnons ces véhicules, et nous procédons ensuite à leur destruction -Christophe Cherouvrier est adjoint au directeur de la police municipale de Tours

Les motos finiront comme cet amas de ferraille de carcasses de voitures © Radio France - Denis Guey

L'entreprise Menut Recyclage broye de 500 à 600 tonnes de ferraille et métaux par jour. Nos trois motos n'échapperont pas à ce broyage.

Nous les dépolluons, après elles passent dans le broyeur pour devenir de la ferraille prête à être enfournée dans les aciéries -Frédéric Coudert, le directeur d'exploitation de l'entreprise

Cette opération de destruction de trois motos sans propriétaire déclaré n'est pas banale pour Christophe Bouchet, le maire de Tours. Par cet évènement très médiatisé, le maire de Tours veut aussi montrer sa volonté de combattre les rodéos à moto dans les quartiers.

Les gens sont exaspérés par ces rodéos et le bruit de ces moteurs en pleine nuit! Donc, on les détecte, grâce à une convention passée avec Val Touraine Habitat qui nous permet d'entrer dans les caves d'immeubles. Et on vient ici les broyer pour qu'elle arrêtent de pourrir la vie de la population -Christophe Bouchet

Et donc, la chasse aux motos sauvages est déclarée.