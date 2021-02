Tours : la crise sanitaire nous pousse-t-elle à consommer plus de malbouffe ?

Avec la crise sanitaire et le couvre-feu, de nombreuses personnes font appel à des plateformes de livraison. Dans leur panier numérique des tourangeaux, on retrouve souvent des kebabs et des burgers. Un plaisir encore à porter de main dans une période moralement difficile.

Depuis ces dernières semaines et la mise en place du couvre-feu, Slimane, un livreur, effectue chaque soir une dizaine de livraison. « C’est un peu plus qu’avant » assure-t-il. Même constat les quelques livreurs que nous avons pu croiser dans les rues de Tours. Dans le sac de livraison de notre livreur tourangeau, on trouve chaque soir après 18 h, «des burgers, des kebabs, que du gras ».

Affirmer que les plateformes de livraison encouragent la malbouffe serait impossible. En tout cas, elles proposent un large choix de restauration. Deliveroo, par exemple, s'est lancé en 2017 à Tours. Comme ils nous l'ont affirmé, à l'époque, à peu près 15 restaurants étaient des partenaires de la plateforme. Aujourd'hui, ils sont plus de 125 établissements tourangeaux actifs, dont une vingtaine de nouveaux restaurants depuis 1 an.

Si tous ne vendent pas des frites, hamburger et pizzas, selon Deliveroo, les plats les plus commandés à Tours ces quatre dernières semaines, soit depuis la quasi mise en application du couvre-feu, sont : les burgers, les pizzas, les nouilles/Ramen, les sushis puis vient les sandwichs, les poke et enfin les salades. Toujours selon Deliveroo, le plat préféré du moment est d'ailleurs le kebab fromage de Goûter chez Sam.

Un constat que reconnaissent les tourangeaux. "La semaine, je me fais à manger. Mais le weekend, j'ai tendance à me faire plaisir. Alors cela m'arrive assez souvent de me commander quelque chose. Et ce n'est pas une salade", précise une tourangelle.

J'ai la flemme de me faire à manger

Pourtant lors du premier confinement, ils étaient nombreux à se lancer dans le défi de mieux manger, de faire du sport ou encore de pétrir son propre pain. "En ce moment, je suis un peu déprimée. Et donc je n'ai plus envie de cuisiner, j'ai la flemme. Mes horaires ont été aménagés avec le couvre-feu. Je fais 9 h 30 - 18 h, donc quand je sors je n'ai pas le temps de faire des courses. Je rentre chez moi, je n'ai plus que des conneries dans le frigo, alors je mange les conneries ou je me fais livrer", déplore Coraline, une jeune libraire.

Son amie Manon, une étudiante, avait bien pour résolution de mieux manger et de ne plus commander à manger, sauf qu'elle a craqué. "Je suis rentrée tard. Je n'avais plus rien à manger. J'ai craqué, j'ai commandé une pizza auprès d'une chaîne de restauration rapide. C'est simple mais c'est cher!. J'en ai eu pour 18 euros."

La nourriture, le seul plaisir qu'il nous reste

"On se fait plus plaisir avec de la nourriture parce qu'on peut plus se faire plaisir autrement", assure Amélie, une tourangelle. Un sac de fast-food dans les mains, Kélia, une étudiante l'assume, elle commande, elle aussi régulièrement. "Je rééquilibre mes repas ensuite. Je mange de la soupe et je vais chez mes parents où on mange mieux".

Se jeter sur la nourriture, un phénomène qui n'est pas surprenant pour Caroline Bonneau, diététicienne-naturopathe à Tours. Avec cette période de crise, "les gens vont manger au-delà peut-être de leur besoin car ils ne sont pas rassasiés par l'extérieur. Ils se rabattent sur ce qu'ils ont à disposition. Cela veut dire: bouffe, malbouffe, alcool. Les plaisirs de la table qui sont encore disponible", résume la professionnelle.

Le sucre et le gras sont des anesthésiants classiques

La durée de la crise sanitaire peut aussi en partie expliquer le fait de manger plus et un peu plus gras selon elle. "C'est comme si en ce moment, il y avait plusieurs batailles à mener. Celle de la santé prend différents visages et formes et au bout d'un moment c'est difficile de mener tous ces combats car on s'épuise. Il y a besoin de portes de sortie pour reprendre une bouffée d'oxygène et reprendre de l'énergie. Il n'y en a pas. Là où les gens relâchent leurs efforts et leur vigilance, c'est sur l'alimentation. On peut avoir tendance, surtout quand on ne porte pas la santé en valeur haute, de manger plus, plus gras et plus sucré. Le sucre et le gras sont des anesthésiants classiques."

La crise un accélérateur du surpoids ?

Il y aussi l'angoisse qui joue dans le fait de manger assure une autre diététicienne de Joué-les-Tours, Isabelle Crépin. "Les gens s'orientent vers la nourriture qu'ils aiment. On sait que la malbouffe à un côté agréable chez certain. Ces confinements, cette crise, favorisent une hygiène de vie globale désastreuse. Entre le : je ne bouge pas, je reste chez moi et je mange à n'importe quelle heure, c'est compliqué. Cela va surement accélérer ce processus qui est en route, un peu inéluctable de la croissance du surpoids et de l'obésité dans notre pays"