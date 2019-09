Tours : la Croix Rouge propose ce samedi une initiation aux gestes qui sauvent à l'Heure Tranquille

Tours, France

Dans le cadre de la journée mondiale des premiers secours, la Croix Rouge d'Indre-et-Loire propose ce samedi 14 septembre, de 14h à 17h30, une initiation gratuite aux premiers secours au Centre Commercial l'Heure Tranquille à Tours-Sud. Cette manifestation intitulée "vos mains peuvent sauver des vies" vient clôturer la campagne « Eté qui sauve » durant laquelle la Croix-Rouge française a pris la parole sur l’importance de se former aux gestes de premiers secours.

8 personnes sur 10 ne connaissent pas les gestes qui sauvent

Selon la Croix Rouge d'Indre-et-Loire, il est vital de connaître les gestes qui sauvent au regard des catastrophes climatiques qui s'annoncent (inondations, tempêtes, sécheresse, canicule), des événements qui seront plus fréquents, intenses et prolongés.

Pour cette journée mondiale des premiers secours, la Croix Rouge rappelle plus simplement, qu'entre les accidents de la vie courante, les accidents de la route, les arrêts cardiaques… chaque citoyen peut être confronté à une situation d’urgence. Dans 9 situations d’urgence sur 10, c’est la vie d’un proche qui est en jeu ! L'objectif pour la Croix Rouge est d'arriver à une personne par foyer formée aux premiers secours et on en est très loin. On forme à peu près 1.000 personnes par an aux premiers secours en Indre-et-Loire, explique Clément Fournier, secouriste, et membre de la direction départementale de la Croix Rouge en Indre-et-Loire. On estime qu'il y a 8 personnes sur 10 qui ne sont pas formées aux gestes qui sauvent.

Des initiations aux massages cardiaques, à l'utilisation du défibrillateur

Ce samedi on va proposer des initiations de 30 minutes à une heure, explique Clément Fournier. Ce sont des initiations aux massages cardiaques, à l'utilisation du défibrillateur, à savoir les localiser. Son utilisation est ultra-simple. Il n'y a qu'un bouton. Il faut juste savoir mettre les patchs. Au niveau national, la Croix Rouge Française a formé près de 58.000 citoyens aux premiers secours l'année dernière.