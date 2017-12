Tours : la culture vintage tout le week end au Vinci

Deuxième édition du Tours Vintage Legend ce week-end au centre des congrès du Vinci. Plus de 70 exposants sont présents. Vêtements et accessoires anciens, cours de swing, concerts... Mais le vintage au juste, ça veut dire quoi ? La réponse des passionnés : c'est avant tout un art de vivre.

La précédente édition avait été une réussite. Les organisateurs remettent donc le couvert cette année au Centre des congrès du Vinci pour le Tours Vintage Legend. Cette année, plus de 70 exposants sont présents pour mettre à l'honneur le vintage. Vintage ? Pour donner une définition simple, quelque chose qualifié de "vintage", c'est quelque chose qui est ancien mais qui reste tendance. Tout l'inverse de "démodé". Par exemple, une guitare authentique des années 1950, c'est vintage. Le pull à carreaux, c'est démodé.

Un véritable "art de vivre"

Dans le salon sont en vente des vêtements anciens, des vinyles et autres accessoires, essentiellement de l’Amérique des années 1950 (mais pas que). Dans les couloirs, on peut croiser des Pin-up, des sosies d'Elvis Presley ou encore des motards à blouson de cuir. Et tous vous diront la même chose : le vintage est un "art de vivre". "On se lève vintage, on se couche vintage. Au début, ce n'est pas facile à vivre car tout le monde nous regarde bizarrement, mais avec le temps, on décide de faire abstraction.", explique Max, un jeune de 23 ans s'habillant comme dans les années 40. Certains avoueront regretter d'être nés à notre époque.

Le salon Vintage Legend, au Centre International des congrès Vinci. Samedi 2 décembre jusqu'à 1h du matin. Dimanche 3 décembre de 10h à 19h. Entrée 7,50 euros.