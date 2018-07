La fan zone de la Gloriette, installée pour la finale de la Coupe du Monde, sera sous très haute sécurité. Plus de 70 policiers et 55 agents privés seront chargés de sa surveillance.

Tours, France

La fan zone à la Gloriette sera placée sous très haute sécurité. Il y aura 70 policiers pour surveiller les 12.000 spectateurs, plus 55 agents de sécurité privée. Certains policiers ont même été rappelés pendant leurs vacances pour l'événement. Bien sûr, tous les spectateurs seront fouillés à l'entrée : il y aura 14 files d'attente pour aller au parc. En cas de souci, 12 secouristes seront là en cas de problèmes liés à la chaleur ou la foule, par exemple, en plus de la sécurité civile et du SDIS.

L'entrée pourra se faire dès 14 h dans la zone sécurisée, mais l'entrée piétonne sur le site pourra se faire dès midi.

Attention, il est conseillé de n'emporter que peu d'objets avec soi. Les sacs seront autorisés, mais il y aura interdiction d’emmener des objets coupants, des canettes, des bouteilles, des pétards ou des fumigènes comme dans un stade, explique la préfecture. Attention également aux bâtons durs, comme des hampes de drapeau par exemple, qui seront refusés à l'entrée.

Pour ce qui est de l'accès, l'avenue de Pont-Cher sera fermée entre les deux rond-points Jacques Monod et Marcel Dassault. L'allée Ferdinand de Lesseps sera barrée et une déviation sera mise en place vers l'avenue Marcel Mérieux, la rue James Watt et l'avenue Edouard Michelin. Pensez donc à venir en avance et en transports en commun, renforcés pour l'occasion. Pour le retour, le tram sera coupé dans le centre-ville. Pour aller faire la fête dans le centre-ville, des rames attendront les supporters aux stations "Heure tranquille" et "Pont volant" pour drainer le plus de spectateurs possible. Il en va de même pour les bus, qui attendront sur l'avenue du Pont de Cher, pour aller jusqu'à l'arrêt "Saint Eloi", au bout du boulevard Béranger.

Si, par bonheur, vous avez l'occasion de pouvoir faire la fête place Jean-Jaurès, évitez encore votre voiture. L'accès à la place sera barré toute la soirée.