Tours : la Foire reportée en juillet, Vitiloire annulé

La Ville de Tours garde l'espoir d'une année 2021 pleine d’événements. Pour cela et en raison de la situation sanitaire, l'ensemble des festivités prévues en mai n'auront pas lieu. La Foire est reportée du 2 au 11 juillet. La fête foraine, elle est également déplacée du 25 juin au 18 juillet. Vitiloire est en revanche annulé.

L'annulation de Vitiloire est "un crève-cœur" pour Iman Manzari, adjoint au maire de Tours, en charge du commerce et de l'artisanat. C'est la deuxième année consécutive que l'événement, organisé sur le boulevard Heurteloup n'aura donc pas lieu. "On y a cru à cette édition 2021. Malheureusement, la situation sanitaire se dégrade au vu des annonces hier de Jean Castex. Nous ne pouvons pas organiser des dégustations car cela est interdit. Ces dégustations font Vitiloire."

Pas de Vitiloire tel que nous le connaissons, mais Iman Manzari assure qu'un plan b, sans dégustation est en réflexion.

Trois hypothèses d'organisation

Du côté de Tours Événements , on respire. La foire est reportée. Impossible de ne pas faire le lien avec les péripéties de l'année 2020. La foire avait été déplacée à trois reprises avant d'être finalement annulée. Afin d'éviter ce même scénario, les organisateurs de l'événement réfléchissent à trois plans d'action sur la base d'une jauge d'accueil de 5 000 personnes. "Les 600 exposants qui participent habituellement à cette foire veulent travailler. Certains n'ont que la foire pour écouler leurs produits. Je rappelle que cette foire a des enjeux économiques considérables", précise Christophe Caillaud-Joos, le directeur de Tours Événements.

Chaque jour, la Foire de Tours accueille habituellement entre 20 000 et 30 000 personnes pendant 10 jours, dont 8 à 10 000 pour le village gastronomique. "On repense ce village avec des îlots, du Click-and-collect aux stands, 1000 places assises aussi. On va également travailler sur des plus grandes allées pour respecter les mesures sanitaires," détaille Christophe Caillaud-Joos.

L'objectif des organisateurs est donc d'imaginer une foire en fonction de la une situation sanitaire de l'été prochain.

Les 100 ans de la Foire

Ce qui est sûr, c'est le choix de la thématique de cette foire : les 100 ans. "Elle a commencé en 1921, donc on a envie de raconter comment étaient ces années à Tours. Venez nous raconter vos souvenirs de foire avec vos photos par exemple. Il y a des histoires extraordinaires autour de cette foire, de joie, d'innovations, que l'on a envie de faire partager. Et cela nous motive pour tenir cette foire quoiqu'il en coûte en juillet", sourit le directeur de Tours Événements