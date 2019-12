Tours: la halte du matin devenue trop petite pour accueillir une centaine de sans abris chaque jour

Avec le froid, à Tours une centaine de personnes qui vivent à la rue fréquentent quotidiennement la halte du matin de la rue Edouard Vaillant. Cet accueil de jour est ouvert aux sans abris de 8H00 à midi. Depuis la mi-novembre, il est passé de 77 personnes accueillies à 107 ou 108 selon les jours. Elles viennent là tous les matins pour prendre un café, une douche ou laver des vêtements mais aussi pour avoir un peu de chaleur humaine.

Beaucoup d'hommes et pas de femmes. Ils sont attablés en groupe ou seuls à table. Un café à la main. Certains parlent beaucoup, d'autres ont le regard perdu. Dans cette catégorie se range Jean-Charles, 53 ans, depuis qu'il a été licencié par son entreprise il dort dans la rue.

J'ai l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, ce qui me permet de vivoter. Je ne souhaite pas revenir sur les détails de mon licenciement, c'était à Poitiers il y a quelques mois. Depuis, je suis à la rue, et donc c'est le 115 qui me trouve un hébergement. Je profite de la halte du matin pour petit-déjeuner et bénéficier de l'ambiance chaleureuse qui y règne -Jean-Charles, 53 ans, chômeur