Tours : la mairie présente son plan pour l'égalité femmes-hommes

Après l'illumination de l'Hôtel de Ville en orange, la mairie de Tours affiche sa volonté d'agir en faveur des droits des femmes. Ce lundi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'équipe municipale a présenté son plan pour l'égalité femmes-hommes. Des mesures transversales entre les services de la ville, sans budget propre, qui s’échelonneront jusqu'en 2025.

Lutter contre le sentiment d'insécurité dans les rues

L'un des axes principaux exposés est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment en combattant le sentiment d'insécurité des femmes dans les espaces publics. Pour cela, un diagnostic va être établi dans différents quartiers de la ville, à travers des "marches exploratoires". Concrètement, ce sont des promenades avec les habitantes d'un quartier, à différents moments de la journée et de la nuit.

Les habitantes partagent alors leurs ressentis. "Quand je marche là, la rue est très étroite, je me sens un peu oppressée. Ou alors, il y a un passage un peu sombre. Ou alors des bancs sont masqués par des arbustes. Voilà, ce sont des configurations dont on n'a pas forcément conscience. Le fait de marcher permet de relever un certain nombre d'endroits qui posent problème et de réfléchir ensemble à des solutions", décrit Cathy Münsch-Masset, première adjointe à la mairie de Tours, déléguée aux Solidarités. Parmi ces solutions, il peut s'agir de meilleurs éclairages publics par exemple.

Des créneaux réservés aux femmes dans les infrastructures sportives

"La question de l'éclairage public peut être un obstacle pour les femmes, pour une activité sportive régulière", ajoute Marie-Pierre Cuvier, conseillère municipale, déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les discriminations. Des parcours balisés devraient donc être proposés dans la ville pour pouvoir faire son footing, dans un environnement sécurisé.

Dans la même idée, des créneaux seront réservés aux femmes dans les piscines, les gymnases et les terrains municipaux. "On s'est rendu compte que l'occupation des infrastructures sportives est avant tout une occupation masculine. On veut encourager les femmes à pratiquer le sport. Et cela suppose aussi de trouver des solutions pour garder leurs enfants par exemple", explique Marie-Pierre Cuvier.

Le dispositif Angela contre le harcèlement de rue

Enfin, pour lutter contre le harcèlement de rue, la mairie souhaite accompagner les associations dans le déploiement du dispositif Angela. Une femme qui se sent en insécurité pourra trouver refuge dans un bar, un restaurant ou une pharmacie avec le code "Angela". Le dispositif existe déjà à Tours, mais l'idée est de l'élargir en formant davantage de personnes, d'abord dans le quartier du Vieux Tours, avant de mailler le reste de la ville.