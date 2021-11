Tours : la maison des femmes, un lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences

Jeudi 25 novembre, l'hôpital Bretonneau a officiellement inauguré la Maison des femmes de Tours. Cette structure déjà ouverte depuis le mois de juin a pour but d'accompagner les femmes et enfants victimes de tout type de violences. Dans cet espace, médecins, infirmiers, psychologues et associations travaillent main dans la main pour permettre aux femmes de libérer leur parole et de suivre un parcours adapté en fonction du traumatisme subit.

123 femmes accompagnées en cinq mois

Depuis son ouverture il y a cinq mois, la Maison des femmes a déjà reçu 123 femmes victimes de violences. Cette structure, discrètement installée à l'entrée de l'hôpital, a été pensée pour s'y rendre en toute discrétion sans avoir à subir un sentiment de honte ou de peur. La prise en charge est ensuite très rapide via les docteurs et infirmiers présents sur place ou les associations. Un temps long d'écoute et d'échange est ensuite accordé à chaque femme, ce qui est essentiel pour Marie-Paule Carrey-Le Bas, directrice de France Victime 37. "On est là pour les accompagner, pour les rassurer, pour les écouter. On passe beaucoup de temps à écouter parce que ce dont ont besoin ces femmes, c'est d'être écoutées, d'être crues, avant d'être prises en charge".

Depuis le mois de juin, Justine Canales responsable de la maison des femmes, a déjà accueilli 123 femmes victimes de violences. © Radio France - Jean Rinaud

Un parcours de soins accessible

Pour ce qui est de l'organisation de la structure, la Maison des femmes propose un accueil avec un médecin présent pour les consultations des victimes, des associations présentes pour les suivis et conseils juridiques (par exemple pour déposer plainte) et un espace réservé aux enfants. Une manière de guider ces femmes via un parcours de soins tout de suite accessible. " Les femmes qui viennent ici ont une totale liberté dans la manière de décharger leur traumatisme. Elles peuvent venir pour de simples conseils, être dirigées vers un psychologue de la clinique et donc revenir plus régulièrement, ou simplement prendre un rendez-vous avec une association pour un accompagnement juridique. On ne veut surtout pas créer une forme de stress mais plutôt les rassurer dès qu'elles ouvrent la porte de la structure pour les accompagner au mieux ", insiste Pauline Saint-Martin, cheffe de l'institut médico légale du CHRU de Tours.

Une prise en charge des enfants

Une maison qui n'est pas seulement réservée aux femmes puisqu'elle prend aussi en charge les enfants souvent victimes malgré eux des violences subies par leur maman, violences qui peuvent avoir de lourdes répercussions selon Justine Canales, médecin au sein de la Maison des femmes. "Il faut avoir un œil vigilant sur ces enfants qui parfois grandissent au milieu de ces violences. L'objectif est de les dépister pour s'assurer qu'ils ne sont pas victimes directement, ce qui pourrait ensuite engendrer des psycho traumatismes lourds"

Une structure qui devrait s'agrandir dans les prochains mois avec l'arrivée de trois nouveaux salariés dont une sage-femme pour gérer les problèmes de mutilations sexuelles féminines.

La Maison des femmes

- Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h

- Contact : 02 47 47 46 00

- Mail : maison.desfemmes@chu-tours.fr