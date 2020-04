Tours: la Marche des fiertés 2020 annulée et reportée

La Marche des fiertés est l'un des événements festifs de l'année à Tours. Elle devait avoir lieu le 4 juillet 2020. Mais le centre LGBTI (lesbiennes, gays, bi, trans, et intersexe) de Touraine explique que: "dans un contexte actuel incertain, notamment quant aux reprises des activités culturelles, des festivals et des manifestations, il a été dans l’obligation de prendre la décision d'annuler et de reporter cette Marche des fiertés 2020". Cette décision a bien entendu été prise dans l’intérêt de préserver la santé et la sécurité de chacun·e·s dans ce contexte de crise sanitaire.

Le centre LGBTI recherche une nouvelle date pour le dernier semestre 2020. Les responsables de la communauté rappellent que la journée de la Marche des fiertés est indispensable à la visibilité des personnes LGBTI+, à la lutte contre les discriminations, à la solidarité ainsi qu’à la défense de leurs droits et de leurs libertés. C’est pourquoi ils disent mettre tout en œuvre pour maintenir cet événement exceptionnel.

Dans son communiqué rendu public aujourd'hui, le Centre LGBTI de Touraine dit aussi soutenir toutes les personnes qui ont été affectées directement ou indirectement par le COVID-19, et les familles accompagnant des malades et endeuillées. Il pense en particulier aux personnels de santé qui vivent cette période difficile. Et il exprime également son soutien aux personnes de la communauté LGBTI qui sont confinés dans des familles homophobes ce qui les rend vulnérables et les met encore plus en situation de précarité.