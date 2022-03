Tours : la marche pour le climat a réuni environ 1.000 personnes

La marche pour le climat a rassemblé environ un millier de personnes dans les rues de Tours ce samedi. Une marche pour que l'urgence climatique ne soit pas la grande oubliée de la campagne électorale et cela à moins d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle.

Environ 1.000 personnes ont marché ce samedi à Tours en faveur de l'urgence climatique. Des marches qui avaient lieu un peu partout en France et qui étaient soutenues par plus de 450 ONG, associations, collectifs, syndicats et partis politiques. Des manifestations pour que les candidats à la présidentielle s'emparent enfin du sujet qui est, selon les organisateurs, le grand absent de la campagne électorale.

"réagissez parce que c'est notre planète"

Le cortège qui s'est élancé de la place Anatole France a rallié la Fac des tanneurs avant de prendre la direction des Halles de Tours puis du bd Béranger avant de converger vers la place Jean Jaurès, la rue Nationale et de s'achever au point de départ. Une mobilisation qui a mis du temps à prendre forme et qui a grossi au fil de la marche. Pour cette marche, de nombreux tourangeaux avaient préparé leur petite pancarte.

Juste avant d'aller travailler, Noémie, 27 ans, a tenu à participer à cette marche © Radio France - Jean Lebret

Le climat, cela englobe tout selon Guillaume venu avec sa fille de 17 ans © Radio France - Jean Lebret

Marthe 17 ans et venu avec Guillaume son père, il reconnaît être sensibilisé au réchauffement climatique que depuis trois où quatre ans. Selon lui, le climat a toute sa place dans la campagne électorale tout comme le pouvoir d'achat : "Si on ne change pas notre mode d'accès au bonheur, c'est à dire le bonheur par la consommation et donc le pouvoir d'achat...et bien ce pouvoir d'achat là est synonyme de destruction de la planète. Si je change mon smartphone tous les 18 mois, j'ai un impact sur la planète qui est super fort, c'est çà la réalité".