Tours : la Marseillaise entonnée devant l'hôtel de ville en hommage à Samuel Paty

La ville de Tours, et avec elle Joué-lès-Tours, Saint-Avertin, Amboise ou encore Ballan-Miré, ont observé un moment de recueillement ce mercredi midi en mémoire de Samuel Paty, l'enseignant assassiné à Conflans-Sainte-Honorine par un fanatique tchétchène de 18 ans pour avoir montré des caricatures de Mahommet dans un cours sur la liberté d'expression. Sur le parvis de l'hôtel de ville de Tours, 200 personnes environ se sont rassemblées, une minute de silence a été observée et la Marseillaise a été entonnée.

La ville de Tours condamne cet acte barbare et lâche, lequel constitue une grave atteinte à la liberté d'expression et aux principes de tolérance et de laïcité qui forgent notre vive ensemble républicain -Cathy Munsch-Masset, première adjointe au maire de Tours