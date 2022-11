Tours : la municipalité veut développer la location solidaire et sociale de logements

La ville de Tours lance une campagne de promotion pour faire mieux connaitre l'agence immobilière sociale Soliha. Cette agence propose une démarche solidaire pour permettre à des ménages en difficulté d'être bien logés sans que leurs propriétaires ne courrent le risque de ne pas être payés.

ⓘ Publicité

Un dispositif dont tout le monde doit sortir gagnant

Les propriétaires, déjà, n'ont rien à gérer : Soliha trouve les locataires, fait l'état des lieux, s'occupe de l'encaissement des loyers et garantit les éventuels impayés ou dégradations. Les propriétaires profitent également d'une fiscalité très avantageuse et d'une prime dont le montant peut atteindre 3.000 euros. Ils peuvent aussi bénéficier d'aides financières pour des travaux dans le logement.

Les propriétaires qui adhèrent à ce dispositif profitent de plusieurs avantages. - ©site internet ville de Tours

Béatrice Morin loue la maison qu'elle possède à Notre Dame d'Oé depuis plusieurs mois, selon ce dispositif, et elle n'y voit que des avantages : "je l'ai fait dans un but humain, en premier, mais c'est un dispositif qui présente de nombreux avantages notamment parce que c'est l'association qui s'occupe de tout. On a aussi cette satisfaction de se dire que ça permet à des gens qui auraient sans doute des difficultés à se loger parce qu'ils ont des revenus insuffisants d'avoir un lieu de vie respectable. Tout le monde est gagnant".

"Ça permet à des gens qui auraient sans doute des difficultés à se loger parce qu'ils ont des revenus insuffisants d'avoir un lieu de vie respectable. Tout le monde est gagnant" - une propriétaire

La municipalité de Tours aimerait convaincre une quinzaine de propriétaires d'adhérer à ce dispositif d'ici juillet prochain. Ce sont surtout des studios ou des deux pièces, qui sont recherchés, même si des logements plus grands seraient aussi bienvenus, évidemment. "Actuellement, à Tours, on est dans un contexte où l'hébergement d'urgence est saturé" explique l'adjointe au maire chargée du logement. Marie Quinton précise : "on a des familles qui sont logées à l'hotel, on a des gens qui vivent dans la rue. C'est d'abord à ces gens en précarité qu'on souhaite que le dispositif s'adresse".

Si vous souhaitez des renseignements, vous pouvez joindre l'agence immobilière sociale Soliha au 02 47 31 66 05 ou envoyer un mail à ais37@soliha.fr