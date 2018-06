Tours, France

L'association "La Table de Jeanne-Marie" reprend ce lundi ses activités de distribution de repas à destination des migrants et des sans-domicile. La structure, basée dans le quartier du Sanitas à Tours, était à la rue depuis fin décembre 2017 ! Auparavant, l'association cuisinait et servait une soixantaine de repas rue des Abeilles à Tours mais elle a quitté son local devenu trop petit et plus en conformité avec les règles d’hygiène et de sécurité. Pour rebondir, la Table de Jeanne-Marie a envisagé en vain plusieurs pistes ; tentative d'achat, installation à la rue et dans les salles paroissiales.... Elle a continué à récupérer dès la mi-mars des denrées alimentaires et a approvisionné des familles et d'autres associations et structures.

Une installation au 65 rue Febvotte à Tours

Finalement, l'association La Table de Jeanne-Marie a trouvé un accord avec l'AMAC Touraine (Association des Métiers de l'Art et de la Culture). L'AMAC qui a pour objectif de favoriser l'accès à la culture pour tous et d’œuvrer pour la création d'emplois pour les artistes, a décidé d'installer son siège social à l'étage du 65 rue Febvotte, et de laisser le RDC à la Table de Jeanne-Marie qui dispose désormais de 100 m2 de surface pour cuisiner. L'AMAC qui va débuter ses actions dans un autre local rue Giraudeau.