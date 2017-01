Tours la ville où il faut bon vivre et travailler

Comme chaque année, le magazine L'Express a publié son palmarès des villes où il fait vivre et travailler . Chaque année 200 000 parisiens quittent la capitale pour la province et Tours est une destination privilégiée.

Le palmarès 2017 des villes de France où il fait bon vivre et travailler prend en compte de très nombreux critères économiques, sociaux, culturels, éducatifs pour dire dans quelle ville poser ses valises. Le prix de l'immobilier, les transports en commun ou même la proximité avec Paris peuvent être prix en compte.

Pour la seule région Nord-Ouest , Tours est classé 7ième pour les villes où il fait bon vivre derrière Angers et Quimper et 3ième pour les villes où il fait bon travailler derrière Nantes et Rennes sur 26 agglomérations derrière Chaque année, en effet, plus de 200.000 personnes quittent l’Île-de-France pour la province Serge Babary le maire de Tours se réjouit évidemment de ce bon classement.