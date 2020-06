Tours : les fleuristes profitent de la fête des mères pour retrouver leurs clients après la crise sanitaire

C'est la tradition de la fête des mères : leurs offrir des fleurs. Un moment encore plus attendu par les fleuristes cette année car ils ont été frappés de plein fouet par la crise sanitaire de la Covid 19. A Tours ce week-end, ils sont plus mobilisés que jamais.

Son masque sur le nez dernière son stand au milieu des fleurs. Michael, producteur de fleurs coupées attendait la fête des mères avec impatience. "C'est un soulagement, ça fait toujours du bien de voir que les gens sont encore là, consomment et achètent de la fleur française" explique le fleuriste.

Les clients sont nombreux comme Mauricette. Elle vient pour offrir des fleurs à sa "maman de coeur" et aussi pour soutenir son fleuriste. "J'ai envie d'aider nos fleuristes à retrouver un peu de trésorerie alors achetez des fleurs à votre maman !" lance-t-elle.

Des commandes nombreuses dans les magasins

Chez Fleurs O Naturel à Tours Centre, Nicolas son gérant a mis les les bouchées doubles et a même renforcé son équipe avec deux extras pour faire face à la demande. "La fête des mères est une des plus grosses fêtes de l'année. C'est important pour nous, pour les clients et c’est important après deux mois de confinement de pouvoir retrouver nos fleurs et nos clients !" explique-t-il. Le fleuriste espère faire aussi bien que l'année dernière "si ce n'est mieux !" et remarque aussi que les clients sont au rendez-vous et les commandes nombreuses pour tout le week-end.

"Ce n'est pas le même climat de fêtes des mères que les années précédentes"

Mais la fête des mères ne pourra pas compenser les pertes liées aux deux mois de confinement selon Marie Sainson. Elle travaille au marché au fleurs depuis de nombreuses années. "Ce n'est pas le même climat de fêtes des mères que les années précédentes. On n'est pas dans l'euphorie des gens qui veulent acheter à tous prix" remarque-t-elle. C'est pourquoi elle a décidé d'adapter ses produits, "on a un joli choix mais on ne s'est pas envolé vers des choses hors du commun par sécurité pour ne pas avoir encore des pertes supplémentaires."

Les fleuristes attendent avec impatience les achats de dernière minute de ce dimanche pour savoir si la fête des mère 2020 aura été bonne. D'ordinaire elle peut représenter jusqu'à 20% du chiffre d'affaire annuel.