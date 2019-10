Tours : le centre LGBTI a besoin de 6.000 euros pour continuer de fonctionner

Tours

En raison de difficultés financières, le Centre LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et les personnes intersexes) de Touraine lance un appel aux dons pour maintenir ses actions de lutte contre les discriminations et de prévention du suicide. Reconnue d’intérêt général, l’association a accueilli près de 4.000 visites aux permanences d'accueil et d'écoute et réalisé une sensibilisation auprès de plus de 2.500 élèves (collèges et lycées) au cours des 3 dernières années. Suite à la fin des emplois d’avenir, l’association doit réunir 6000 € afin de pérenniser l’emploi de la salariée en charge de la sensibilisation du public aux discriminations et la coordination de la prévention du suicide des jeunes LGBTI. Les donateurs et donatrices peuvent déduire 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable.

Pour faire un don en ligne :

https://www.helloasso.com/associations/centre-lgbt-de-touraine/collectes/maintien-des-actions-du-centre-lgbti-de-touraine