Tours : le Certem double ses capacités de recherche

Le Certam qui travaille sur les puces électroniques et les composants miniaturisés double sa surface dédiée à la recherche. Coût de l'investissement : 2 millions d'euros.

Tours, France

Le Certem s'agrandit ! Lundi matin, le Centre d'Etudes et de Recherche Technologique de Tours (inauguré en 2014), qui travaille avec STMicroélectronics et l'Université de Tours, a inauguré ses nouvelles salles de recherche, d'une surface de 700 m2. Avec ces aménagement, le Certem passe ainsi de 600 m2 à 1.300 m2. Ces travaux vont permettre d'accélérer la recherche sur les puces électroniques en 3D et les composants miniaturisés. Christine Anceau, qui dirige le CERTEM, explique que l'enjeu c'est de baisser la consommation des véhicules électriques, des appareils électroménagers, des ordinateurs.

Cet agrandissement a coûté 2,1 millions d'euros (après les 8 millions lors de la création du Certam en 2014). Il a bénéficié de subventions de la Région Centre, de Tours-Métropole.

Le CERTeM, c'est :