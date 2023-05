Tours : le collectif "Pas d'enfants à la rue" de nouveau mobilisé, le Département interpellé

Deux semaines après avoir déjà réquisitionné l'école Michelet de Tours, les membres du collectif Pas d'enfants à la rue ont une nouvelle fois hébergé deux familles et leurs enfants au sein de l'école, dans la nuit de mardi à mercredi. Mercredi matin**, une quarantaine de membres du collectif se sont réunis devant la préfecture puis le Conseil Départemental pour alerter sur la situation.**

Ils avaient déjà été reçus par les services de l'État le 20 avril dernier. Contactée, la préfecture d'Indre-et-Loire assure que l'État "joue son rôle". Le budget alloué à l'hébergement d'urgence (15 millions d'euros) a été doublé en l'espace de dix ans, permettant l'ouverture de plus de 600 places, voire 800 si la situation l'exige.

Problème, les demandes auprès du 115 explosent : en un an, elles ont augmenté de 25% selon la préfecture. Un chiffre qui monte à 38% pour les femmes seules avec enfants. La préfecture assure qu'une demande de rallonge budgétaire a été faite récemment et qu'un travail d'approfondissement est actuellement mené avec la ville de Tours. Quant au Département, également interpellé par le collectif mercredi et qui a pour mission la protection de l'enfance, il renvoie la balle à la préfecture.

L'Etat défaillant

Mais pour le collectif, il faut faire plus. "Il y a un manque de budget, un manque de places d'hébergements d'urgence. Il y a une sélection qui s'opère selon des critères obscures. On ne peut pas accepter qu'un enfant dorme dehors", précise Marie Manardo, membre du collectif et invitée de France Bleu Touraine ce jeudi matin.

Les enseignants et parents d'élèves qui vont continuer à se mobiliser avec des "mobilisations de plus en plus fortes. On prévoit d'accueillir au sein des écoles durant la nuit, les familles qui ne seraient pas hébergées par le 115."

