Tours : le collège Jean-Philippe Rameau de Tours fermé pour cause de Covid 19

Le conseil départemental d'Indre-et-Loire et la direction académique des services de l'Education Nationale (DASEN) font savoir ce samedi soir qu'un cas positif de Covid-19 a été confirmé sur un élève scolarisé au collège Jean-Philippe Rameau de Tours. Des tests vont être réalisés sur les équipes enseignantes, les personnels de direction, les agents techniques du Conseil départemental et les élèves qui ont côtoyé le collégien. Dans l'attente des résultats, le conseil départemental et la direction académique ont pris la décision de fermer l'établissement du 25 mai au 1er juin 2020. Aucun élève ne sera désormais accueilli. Pendant cette fermeture, le collège fera l'objet d'un nettoyage complet et d'une désinfection conforme au protocole sanitaire. Il rouvrira le mardi 2 juin.