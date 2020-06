Tours : le dernier vol des Alpha jets de la Base Aérienne 705

Emotion ce vendredi 5 juin dans le ciel de Tours. A 11H10 précises, 4 Alpha jets de la BA 705 vont effectuer leur dernier vol officiel avant leur mise à la retraite. Les Alpha jets de l'école d'aviation de chasse ont servi pendant 41 ans à la formation des pilotes. Avec le départ définitif de l'école à Cognac (Charente) en juillet, ils vont être réformés. Jetons un dernier regard sur ces Alpha jets qui ont marqué l'histoire de la Base Aérienne 705 de Tours-Parçay-Meslay.

Une histoire longue de 41 ans avec Tours

ll dira au revoir à ces Alpha jets avec une émotion particulière. Quand il était enfant, le colonel Guillaume Bourdeloux, commandant la base, regardait avec envie les avions de chasse passer au dessus de la maison de ses parents à Luynes. C'est le 4 mai 1979 que le premier de ces avions nouvelle génération arrive à la BA 705 de Tours pour remplacer les Lockheed T33 et les Mystère 4. L'Alpha jet est un bi-réacteur biplace conçu par Dassault et Breguet pour l'entraînement et l'appui tactique. Pour célébrer leur entrée en service à l'école de chasse, le 14 Juillet 1980, 20 Alpha jets sont invités à voler dans le ciel de Paris pour la fête nationale. En 41 ans de présence à Tours, les Alpha jets ont permis à 4 853 pilotes de chasse d'obtenir leur brevet."C'est une vénérable machine qui vole encore très bien", dit de cet avion le colonel Bourdeloux. Mais ils ne voleront plus à Tours, seule la Patrouille de France utilise encore à ce jour les Alpha jets.

Leur dernier parcours en vol

Le décollage des 4 avions aura lieu à 11H10 ce vendredi matin des pistes de la BA 705 sous les yeux des pilotes, des instructeurs, et de leurs familles. Ils survoleront les communes de Saumur, Cinq-Mars-la-Pile, Saint-Etienne-de-Chigny, Luynes, Fondettes, Parçay-Meslay, Vouvray, Rochecorbon, Saint-Cyr-sur-Loire et Tours. Ils passeront même au dessus des châteaux de Chenonceaux et Villandry. A 12H15, ils seront de retour à la base après ce dernier tour de piste aérien. Les Alpha jets seront réformés et serviront désormais à la formation des mécanos.