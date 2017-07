Tours : le feu d'artifice du 14 juillet aura bien lieu en bord de Loire

Le préfet d'Indre-et-Loire et le maire de Tours s'interrogeaient ces jours-ci sur le maintien du feu d'artifice du 14 juillet dans le centre de Tours, en bord de Loire, en raison des risques d'attentat. Le préfet confirme finalement l'événement au même endroit que les années passées.

Nous vous en parlions sur France Bleu récemment, le feu d'artifice dans le centre-ville de Tours était en suspens, les autorités redoutant un nouvel attentat en cette soirée qui verra autour de 50.000 tourangeaux et touristes déferler sur les bords de Loire. Le préfet d'Indre-et-Loire Louis Le Franc confirme finalement la tenue de l'événement, comme les années passées la foule pourra se masser au bord de Loire, sur le pont Wilson, le pont Napoléon et le pont Mirabeau.

Un lieu très difficile à sécuriser

Le spectacle aura donc bien lieu mais les mesures de sécurités seront drastiques cette années, d'autant que le lieu est difficile à sécuriser. Plusieurs autres sites ont été envisagés mais ils étaient encore moins propices à l'organisation d'un tel événement selon le préfet. Les services de la mairie et ceux de l'Etat en sont déjà à leur troisième réunion de préparation, ils envisagent des fouilles systématiques des sacs comme on avait pu le voir sur l'île Aucard lors de la diffusion des matchs de l'Euro 2016 de football. De nombreuses rues seront fermées, le stationnement sera interdit sur un large périmètre et les policiers et militaires seront présents en nombre. Il y aura même des plongeurs dans la Loire, la préfecture craignant un mouvement de foule qui pourrait s'avérer meurtrier. La tension était à son comble en ce moment, un pétard pourrait suffire à générer la panique comme on l'a vu à Turin en Italie récemment lors de la finale de la Ligue des Champions diffusée sur la place centrale de la ville.