Tours : le gymnase Racault ouvre ses portes aux plus démunis pour la seconde fois

A Tours, près du CHRU, le gymnase Paul Racault accueille de nouveaux les personnes les plus démunis pour faire face au deuxième confinement. Le bâtiment est géré par 7 salariés de l'association Entraide et Solidarité et des bénévoles de la Croix Rouge viennent prêter main forte. Le gymnase offre à ses occupants un toit, un accès aux douches et aux sanitaires et trois repas par jour, matin, midi et soir. La nourriture est fournie par l'association et les menus sont variés.

20 personnes accueillies contre 30 au premier confinement

Sabine Rebeix, la directrice d'Entraide et Solidarité : "Le gymnase accueille 20 personnes pour le moment. Auparavant c'était 30 personnes, mais aujourd'hui, 20 places suffisent pour absorber la demande". Les personnes accueillies dorment dans des tentes installées dans le gymnase, qui permettent d'avoir un peu d'intimité dans cet espace assez restreint. Les occupants participent aux tâches ménagères mais aussi à des activités de groupe comme des jeux de cartes.

Matin, midi et soir, des repas sont proposés. Viande, poisson, légumes, le choix est varié. © Radio France - Ariel Ponsot

Cécilia est arrivé en Touraine il y a 4 semaines. Elle est contente d'avoir retrouvé de la chaleur humaine. "On est tous ensemble, au même niveau. On est une sorte de grande famille. C'est une situation difficile mais on fait avec." Le gymnase restera ouvert au moins jusqu'au premier décembre, voir plus si le confinement était prolongé.